O incêndio que deflagrou no sábado à noite na Serra do Marão, em Santa Marta de Penaguião, está a ser combatido por 146 operacionais, envolvendo 39 meios terrestres e três aéreos, indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil.



O incêndio, cujo alerta foi dado às 23:07, lavra "numa zona de mato, de declive acentuado, na serra do Marão que está a dificultar o acesso, mas não existem povoações próximas", precisou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.



O fogo, na localidade de Soutelo, tem duas frentes activas.



Às 09:20, encontravam-se no terreno 146 operacionais apoiados por 39 meios terrestres, dois helicópteros e um avião, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil.