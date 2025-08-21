Três localidades confinadas na Covilhã devido ao agravamento do fogo

A autarquia da Covilhã insta a população a evitar a "exposição ao fumo bem como deslocações desnecessárias para reduzir riscos e para não interferir com as operações de socorro".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O agravamento da frente de fogo que entrou esta quinta-feira no concelho da Covilhã obrigou ao confinamento em Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio, divulgou a autarquia do distrito de Castelo Branco.



Incêndios obrigam ao confinamento na Covilhã face ao agravamento do fogo PAULO CUNHA/LUSA

Numa atualização pelas 20:30 na rede social Facebook, a Câmara da Covilhã destacou que, "face ao agravamento e à intensidade com que está a progredir a frente de fogo" oriunda de Seia, no distrito da Guarda, que entrou hoje no concelho vizinho, é necessário proceder ao confinamento nestas localidades.

"Reitera-se o pedido às populações das zonas afetadas para que permaneçam em local seguro, adotem comportamentos de autoproteção e sigam sempre as indicações das autoridades", pode ler-se.

A autarquia da Covilhã insta também a população a evitar a "exposição ao fumo bem como deslocações desnecessárias para reduzir riscos e para não interferir com as operações de socorro".

Numa nota publicada pelas 17:30, o município da Covilhã tinha explicado que a frente de fogo com origem em Seia estava a progredir "com alguma intensidade".

Adiantou, na mesma nota, que o caminho entre Unhais da Serra e Penhas da Saúde estava cortado ao trânsito.

Já em relação à frente de fogo de Dominguizo/Vales do Rio/Peso/Tortosendo, a Câmara referia, pelas 17:30, que tem registado algumas reativações ao longo do dia.

Segundo o município, essas reativações estão a ser combatidas e não estavam a colocar populações em risco.

Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.