21 de agosto de 2025 às 16:39

Carro dos bombeiros consumido pelas chamas em Almeida

Um bombeiro ficou gravemente ferido depois de um carro dos bombeiros ser envolvido pelas chamas durante o combate ao incêndio em Valverde, Almeida.

