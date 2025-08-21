Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de agosto de 2025 às 20:23

Que incêndios continuam a lavrar em Portugal? Este é o ponto de situação dos fogos

Há três grandes fogos ativos no País. Arganil é o que mobiliza mais meios.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h