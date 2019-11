Três pessoas ficaram hoje feridas no despiste de um ligeiro na A4, no concelho de Marco de Canaveses, condicionando o trânsito no local, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.O alerta foi dado cerca das 17:30, de um despiste de uma viatura ligeira na A4, perto da freguesia de Constance (Marco de Canaveses), do qual resultaram três feridos, dois dos quais com gravidade e que às 18:27 estavam ainda encarcerados no veículo.Segundo aquela fonte, para o local foram mobilizados 10 meios, entre bombeiros, GNR e viaturas médicas de emergência e reanimação e a A4 encontrava-se com uma via parcialmente obstruída no sentido Penafiel Porto.Dos três feridos, o que apresentava ferimentos leves foi transportado para o hospital de Penafiel.