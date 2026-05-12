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Portugal

Três feridos em despiste de autocarro de turismo em Lisboa

Diogo Barreto
Diogo Barreto 12 de maio de 2026 às 18:41
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Causas do acidente ainda estão a ser apuradas, assim como o estado dos feridos.

Pelo menos três pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um despiste de um autocarro de turismo contra um estabelecimento comercial na Praça dos Restauradores, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

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Três feridos em despiste de autocarro de turismo seguido de colisão contra loja em Lisboa

Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 17:12 e provocou, "pelo menos, três feridos".

A fonte não adiantou, contudo, a gravidade dos ferimentos.

Pelas 18:15 estavam no local quatro veículos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

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