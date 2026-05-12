Três feridos em despiste de autocarro de turismo em Lisboa

A proteína que o pode matar
Lucília Galha
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Causas do acidente ainda estão a ser apuradas, assim como o estado dos feridos.
Pelo menos três pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um despiste de um autocarro de turismo contra um estabelecimento comercial na Praça dos Restauradores, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.
Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 17:12 e provocou, "pelo menos, três feridos".
A fonte não adiantou, contudo, a gravidade dos ferimentos.
Pelas 18:15 estavam no local quatro veículos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.