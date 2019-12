A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de três homens por crimes contra a autoridade pública, na sequência de "distúrbios", no domingo, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa , com um grupo de 28 pessoas que pretendiam "embarcar mais cedo".

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (COMETLIS) disse à Lusa que o grupo de passageiros pretendia fazer o embarque antes da hora possível, para um voo com destino a "um país africano", com partida de Lisboa "ao final do dia" de domingo.

O alerta para a ocorrência de "distúrbios" no aeroporto foi dado pelas 16:30 de domingo, envolvendo "um grupo de 28 pessoas", indicou fonte do COMETLIS, acrescentando que os passageiros foram informados da necessidade de abandonar a zona de embarque, mas três desobedeceram à ordem policial e foram detidos.

Os detidos, três homens, com idades entre os 25 e os 27 anos, são "suspeitos da prática de crime contra a autoridade pública", no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e acabaram por não embarcar, adiantou a PSP, sem informação sobre se os restantes passageiros do grupo de 28 pessoas viajaram no voo de domingo.

"Os suspeitos desobedeceram a uma ordem legítima comunicada pelos polícias da PSP para abandonar um local restrito do aeroporto internacional, que se rege por normas que salvaguardam a segurança aeroportuária", informou o COMETLIS, em comunicado.

Através da divisão de segurança aeroportuária do PSP, os três homens foram aconselhados a abandonar a zona de embarque, mas negaram-se a fazê-lo, pelo que lhes "foi dada a ordem legítima para que saíssem do local, tendo os mesmos persistido na conduta de desordem para com a companhia de aviação e os polícias", lê-se no documento.

Além disso, os suspeitos dirigiram "ameaças" ao funcionário da companhia de aviação.

Segundo o COMETLIS, o comportamento dos homens "foi o suficiente para alterar o normal funcionamento de alguns serviços" do aeroporto, "bem como causar alarme social e inquietação nos demais passageiros que transitavam ou aguardavam por viagem".

Segundo o COMETLIS, os três detidos foram presentes na Instância Criminal de Lisboa -- Secção de Pequena Criminalidade, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde lhes foi marcada audiência de julgamento para 06 de janeiro de 2020.