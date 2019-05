"Sim, tivemos um C130 da Esquadra 501 Bisonte no Aeroporto da Madeira com a missão de transportar 18 corpos para Frankfurt, na Alemanha", confirmou.



De acordo com o tenente-coronel Manuel Costa, "a operação será concluída amanhã [quinta-feira, com o transporte dos restantes 11 corpos] numa operação idêntica à de hoje, depois do descanso da tripulação".



Os corpos foram transportados do Hospital Dr. Nélio Mendonça para o Aeroporto da Madeira em carros funerários.



O secretário regional da Saúde do Governo Regional da Madeira, Pedro Ramos, disse, por seu lado, que o processo está a correr como o previsto e "no dia de hoje iniciou-se o procedimento de trasladação das vítimas mortais em articulação com a Força Aérea Portuguesa, [já que] o Governo central tinha disponibilizado este avião para transportar as vítimas mortais em direção à Alemanha".



"As formalidades foram cumpridas no que diz respeito à parte da Medicina Legal, do Ministério da Justiça, do Ministério Público, articulado com as agências funerárias da região sob a jurisdição da PSP que serviu de batedor para que os carros chegassem ao aeroporto num curto espaço de tempo", acrescentou.



"Conduzimos este processo final com a mesma seriedade e responsabilidade com que fizemos a transferência dos feridos para o seu país", realçou.



O acidente fez ainda 27 feridos, dois dos quais de nacionalidade portuguesa.



No Hospital Dr. Nélio Mendonça mantém-se ainda internada a guia portuguesa que acompanhava os turistas.



Os 25 feridos alemães foram, entretanto, encaminhados para a Alemanha, 12 dos quais num avião hospital da Força Aérea alemã.



O motorista do autocarro já teve alta.

Um avião C130 da Esquadra 501 Bisonte da Força Aérea Portuguesa (FAP) iniciou esta quarta o processo de trasladação dos corpos do acidente de 17 de abril, no Caniço, na Madeira, que vitimou 29 turistas alemães.O tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz da FAP, disse à agência Lusa que o C130 aterrou logo pela manhã no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo com a missão de transportar para Frankfurt, na Alemanha, os primeiros 18 dos 29 corpos das vítimas mortais do acidente.