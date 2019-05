As greves vão continuar a multiplicar-se, havendo paralisações marcadas para professores, enfermeiros, motoristas de matérias perigosas e de motoristas de transportadores de passageiros para as próximas semanas, lembra o Jornal de Notícias esta quarta-feira.



A maioria (100) das greves convocadas dizem respeito aos professores, vindo depois os funcionários do setor da justiça (45) e por fim a saúde (18).



No setor privado, registaram-se 275 pré-avisos de greve nos três primeiros meses do ano, mais do dobro do que os 122 registados em 2018.

Os pré-avisos de greve no setor público aumentaram seis vezes e mais do que duplicaram no setor privado no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao período homólogo. No início deste ano foram registados pela Direção-Geral da administração e do Emprego Público 146 pré-avisos de greve.Em 2018, nos três primeiros meses do ano tinham sido entregues 23 pré-avisos de greve, seis vezes menos do que aqueles registados este ano.