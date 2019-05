Desconhecem-se as causas que levaram à queda da vítima ao poço, tendo sido solicitada a presença da Polícia Judiciária no local.

Um homem foi hoje resgatado sem vida de um poço no concelho de Salvaterra de Magos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Segundo a mesma fonte, desconhecem-se as causas que levaram à queda da vítima ao poço, tendo sido solicitada a presença da Polícia Judiciária no local.



O alerta foi dado às 7h59, na localidade de Várzea Fresca, na freguesia de Foz de Salvaterra de Magos.



No local estiveram os bombeiros de Salvaterra de Magos e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que atestou o óbito.