Número de veículos a circular nas autoestradas nacionais continuou a aumentar no ano passado, o mês de dezembro a ser o maior da última década - com uma média diária de 18,3 mil viaturas.

O tráfego médio diário nas autoestradas nacionais continua a registar crescimentos homólogos, tendo em dezembro protagonizado uma subida de 5%, depois de ter aumentado todos os meses do ano passado, à excepção de abril. De acordo com um relatório de tráfego do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), no último mês de 2018 o tráfego diário ultrapassou, em termos de média ponderada, os 18,2 mil veículos, sendo que nos últimos dez anos, dos quais existem dados, nunca num mês de dezembro foi atingido este patamar.



