Em abril de 2009, o Ministério da Justiça anunciou três comarcas piloto presentes no modelo de reorganização do funcionamento de tribunais mas, dez anos depois, estas continuam sem sair do papel devido à falta de verbas, avança o Público desta segunda-feira. A medida iria permitir a criação de gabinetes de apoio a magistrados, através de especialistas em áreas como a Economia e a Contabilidade.

A alteração era um dos objetivos estratégicos do Ministério da Justiça, do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) para 2019. Mas, ao Público, tanto o Ministério tutelado por Francisca Van Dunem como o CSM assumem que não há dinheiro para a criação destes gabinetes.