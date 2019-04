Novo regime vai levar Cavaco Silva, Jorge Sampaio e Ramalho Eanes a apresentar as respetivas declarações de rendimentos, património e interesses.

Cavaco Silva, Jorge Sampaio e Ramalho Eanes são os três antigos presidentes da República vivos e, por isso, pertencem, por inerência, ao Conselho de Estado. Nessa condição estão agora obrigados a apresentar as respetivas declarações de rendimentos, património e interesses, de acordo com o novo regime de exercício de funções pelos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, aprovado esta semana na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, na Assembleia da República.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.