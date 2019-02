No entanto, o Turismo de Portugal esclareceu ao jornal que tem como objetivo, assim que seja possível, substituir as viaturas que vão comprar agora por carros elétricos. "Temos como compromisso ter toda a frota elétrica até 2023, na sequência da Estratégia Turismo 2027, e pretendemos proceder à substituição das viaturas a diesel do presente contrato por viaturas elétricas assim que seja contratualmente possível."