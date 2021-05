Trabalhadores da Santa Casa de Guimarães suspensos por reunirem com administração

Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães estão em luta pela melhoria dos seus direitos laborais há dois anos. Este mês, depois de uma reunião entre funcionários e administração daquela instituição, os trabalhadores foram informados de que serão alvo de processos disciplinares, tendo dois deles já recebido a notificação com efeitos suspensivos.

À SÁBADO, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (Cesp) avançou que os dois trabalhadores em causa foram suspensos no dia 17 de maio e aguardam a receção da nota de culpa, não tendo ainda, por isso, regressado às suas funções.

Estes trabalhadores fizeram uma greve de três dias na segunda, terça e quarta-feira, mas os processos não estão diretamente relacionados com esta paralisação, que foi convocada pela estrutura sindical. Ana Paula Rodrigues, dirigente do Cesp, explicou que os processos disciplinares e as suspensões foram motivados pela reunião que aconteceu a 11 de maio nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães. Nesse encontro, os funcionários "apelaram à participação do senhor provedor para melhorar questões do foro estrutural da instituição e também para ver respondidas algumas questões, pois os trabalhadores consideram que estavam a ser altamente lesados". E foram abordados problemas como "a marcação de férias unilateralmente".