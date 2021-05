Orçamento 2022: Costa deixa Rio a falar sozinho

Em vésperas do arranque das negociações para o Orçamento de 2022, António Costa ensaia nova aproximação à esquerda. E fecha com estrondo a porta de diálogo que Rui Rio insiste em querer abrir.

A moção que António Costa vai levar ao Congresso do PS é clara: o caminho faz-se à esquerda. Mesmo que seja crescente a desconfiança de BE e PCP em relação a um Governo que tem deixado cair promessas negociadas com os antigos parceiros de geringonça, Costa deixa de fora qualquer entendimento com o PSD.

Na quarta-feira, Rui Rio admitia na convenção do Movimento Europa e Liberdade (ML) que "é obviamente muito difícil" um diálogo com o PS, mas vincava que "a luta não é virar as costas" e defendia que o PSD tem a "obrigação" de "tudo fazer" para fechar acordos sobre reformas para o país com o PS.

Um dia depois, a resposta de António Costa chegou sob a forma da moção estratégica que levará ao conclave socialista. Nela, o chefe do Governo minoritário aponta à esquerda para evitar uma crise política que vários analistas acreditam estar ao virar da esquina das Autárquicas, em outubro.