Empregadas de limpeza. Menos de três euros em subsídio de alimentação e precariedade aos domingos

Já fizeram greve na semana passada e prometem continuar com as reivindicações se nada mudar nas próximas semanas. As trabalhadoras que limpam o Hospital Garcia de Orta, em Almada, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar de Viseu e Tondela reivindicam o pagamento da totalidade do subsídio de alimentação para quem trabalha mais do que cinco horas. Um pagamento que era feito, aliás, até 2020.

Até ao final do ano passado, cada trabalhadora de limpeza destes três centros hospitalares ganhava três euros por dia de subsídio de alimentação desde que trabalhasse mais do que cinco horas - um valor bem abaixo daquele que é estabelecido para a função pública, por exemplo, que está fixado nos 4,77 euros. No entanto, já este ano, as contas mudaram na sequência da entrada de uma empresa de trabalho temporário e, para o lado das trabalhadoras, as contas foram mesmo de subtrair. Neste momento, o subsídio de alimentação é pago em função das horas trabalhadas.

O problema, explica à SÁBADO Vivalda Silva, dirigente do STAD, o sindicato que apoia os trabalhadores de limpezas industriais e domésticas, é que os direitos conquistados nestes locais de trabalho são superiores aos estabelecidos no Contrato Coletivo de Trabalho (CTT) e por isso é que a luta é difícil. Ou seja, o CCT prevê que o pagamento seja feito de forma proporcional e, por isso, só quem faz horário completo deve receber 3,50 euros diários - o valor aumentou 50 cêntimos de um ano para o outro. "Aqui não há dúvidas", diz Vivalda Silva, acrescentando que "a única coisa que os trabalhadores reclamam, e com razão, é que sempre receberam por inteiro".