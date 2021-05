Covd-19: Já foram identificados 46 casos da variante indiana em Portugal

O relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19 em Portugal, divulgado esta sexta-feira, destaca o crescimento exponencial do número de casos de infeção com a variante indiana: na semana passada eram 10 e, atualmente são 46.



De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, a variante B.1.617 (que terá tido origem na Índia), pode já ter transmissão comunitária, na medida em que severifica a ausência de ligação epidemiológica em alguns dos casos mais recentes desta variante detetada em Portugal.



Até 26 de maio, foram identificados, por confirmação laboratorial, 133 casos da variante P.1 (associada a Manaus, no Brasil), sendo que já existe transmissão comunitária desta variante no país. Quanto à variante surgida na África do Sul, foram detetados 97 casos, havendo também transmissão comunitária.