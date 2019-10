O arquivista e bibliotecário do

recebeu o anel e barrete cardinalícios, assim como a bula, e foi-lhe

atribuída a igreja de São Jerónimo da Caridade, em Roma.

Antes de entregar o barrete cardinalício e o anel, o papa criticou o "hábito da indiferença" e pediu aos novos cardeais compaixão, que definiu como "requisito essencial".





A carregar o vídeo ...

"A disponibilidade de um purpurado para dar o seu próprio sangue -- significado na cor vermelha das suas vestes -- é certa, quando está enraizada nesta consciência de ter recebido compaixão e na capacidade de ter compaixão. Caso contrário, não se pode ser leal", afirmou Francisco.

O líder da Igreja Católica disse ainda que "muitos comportamentos desleais de homens da Igreja dependem da falta deste sentimento da compaixão recebida e do hábito de passar ao largo, do hábito da indiferença".

Tolentino Mendonça tornou-se no sexto cardeal português deste século e no 46.º da História, juntando-se ao cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e ao bispo da Diocese de Leiria-Fátima, António Marto, como cardeais eleitores - e também podem ser eleitos - num futuro conclave para escolher o sucessor de Francisco, de 82 anos.

No Colégio Cardinalício, que tem por missão apoiar o papa, estão mais dois portugueses que, por terem mais de 80 anos, não participam no conclave: Monteiro de Castro, de 81 anos, que foi penitenciário-mor da Santa Sé e teve uma vasta experiência diplomática ao serviço do Vaticano.

Já Saraiva Martins, de 87 anos, foi secretário da Congregação para a Educação Católica e depois prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Foi criado cardeal por João Paulo II (1920-2005), no mesmo dia do ex-cardeal-patriarca de Lisboa José Policarpo (1936-2014).