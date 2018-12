Tokyo, Jamaica e Europa mudam-se para ribeirinho Cais do Gás

As discotecas do Cais do Sodré deverão, assim, ocupar espaços junto ao B.Leza, que para ali se mudou depois de abandonar o Palácio Almada de Carvalhais, no largo do Conde Barão, e ao Titanic sur Mer.



A Lusa tentou contactar o proprietário do clube Europa, localizado no mesmo edifício que o Jamaica e o Tokyo, mas sem sucesso.



Em 2016, a Assembleia Municipal de Lisboa recomendou à Câmara que proteja os estabelecimentos históricos da especulação imobiliária, através de uma recomendação da Comissão de Economia, Turismo, Inovação e Internacionalização, que considerava que "o desaparecimento destes estabelecimentos irá contribuir para a descaracterização da área do Cais do Sodré".



Na recomendação -- assinada pela deputada relatora e presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira (PS), e pelo presidente da comissão, Carlos Silva Santos (PCP) -- sublinhava-se que "estes estabelecimentos são ícones da história e da cultura da cidade de Lisboa e da zona do Cais do Sodré, tendo contribuído bastante para reabilitação e dinamização desta zona, nomeadamente da Rua Nova do Carvalho".



Esta tomada de posição surgiu no seguimento de uma audição feita a Fernando Pereira, proprietário das discotecas Jamaica e Tokyo.



Este comerciante, juntamente com o dono do Europa, recebeu, em outubro de 2015, uma denúncia do contrato de arrendamento por parte dos senhorios.



A questão tem-se arrastado e os espaços continuam a funcionar.



O prédio onde estes espaços se encontram, na Rua Nova do Carvalho (a chamada Rua Cor de Rosa) foi vendido pelos cerca de 30 proprietários a uma imobiliária, que, por sua vez, o revendeu a um grupo hoteleiro francês.

As discotecas emblemáticas do Cais do Sodré Tokyo e Jamaica deverão ocupar espaços disponibilizados pela Câmara de Lisboa no Cais do Gás, depois de terem recebido uma ordem de despejo em 2016, confirmou à Lusa o proprietário.A passagem para o ribeirinho Cais do Gás ainda não tem data definida, disse à Lusa Fernando Pereira, proprietário do Jamaica e Tokyo, depois de o jornal 'online' Observador ter avançado que aquelas discotecas da rua Nova do Carvalho (a chamada rua cor-de-rosa), bem como o Europa, teriam um novo espaço disponibilizado pela Câmara Municipal de Lisboa."Desde há dois anos que essa solução está definida", contou o empresário, referindo que os espaços no Cais do Gás ainda não estão vagos, estando ocupados por associações.