Deixar de usar máscara mais cedo? Governo afasta hipótese

O último relatório de vacinação contra a covid-19, divulgado na terça-feira, revelou que quase 66% da população portuguesa tem a vacinação completa contra a covid-19. Ao jornal Público, o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task-force de vacinação, disse que a meta dos 70% poderá ser alcançada "até ao final desta semana". Caso tal ocorra, estão reunidas as condições para se passar à fase dois do levantamento de restrições impostas devido à pandemia de covid-19, que implica o abandono do uso de máscara na rua quando o distanciamento social não esteja assegurado.