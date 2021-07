As três fases do fim das restrições

As medidas da primeira fase entram em vigor este domingo:



- Fim da limitação horária de restaurantes, mercados e espaços culturais (apesar de terem de estar encerrados Às 2h da manhã);

- eventos desportivos passam a ter público (cumprindo as regras da DGS);



- Espetáculos culturais com 66% lotação;



- Casamentos e batizados com lotação de 50%;



- Teletrabalho passa de obrigatório para recomendado.





Fase 2:



- Máscara na rua só em ajuntamentos;



- Casamentos e outras festividades com 75% de lotação;



- Eventos culturais com lotação de 75%



- Fim da lotação em transportes públicos;



- Serviços públicos sem marcação;





Fase 3:



- Abertura de bares e discotecas;



- Fim de restrições por grupos em restaurantes;



- Fim da limitação de lotação nos recintos.