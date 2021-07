Falhas nos certificados: mais um problema para a restauração

A obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação para poder entrar nos restaurantes das zona de risco elevado e muito elevado revelou-se o que os empresários já temiam: "muito negativa", classifica Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes - Pro.var. A juntar a este impacto, soma-se outro problema: alguns certificados de vacinação estão a dar erro quando se faz a leitura do código, o que impede os clientes de entrarem nos restaurantes.



"Fomos esmiuçar o uso dos certificados e o que percebemos é que uma percentagem pequena de empresários reportavam que os certificados estavam a dar problemas. Mas tudo somado, só prejudica mais este acesso aos restaurantes. A leitura não acontece porque não se usa o software certo, ou o certificado não está válido, e mesmo os válidos não se conseguem ler. São uma série de problemas que acabam por ser mais negativos do positivos", resume o dirigente da Pro.var.



O ministro da Economia referiu, entretanto, aos jornalistas desconhecer este erro na leitura dos certificados, não descartando que possa existir.