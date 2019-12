O recurso de Rangel que vem da Operação Marquês mas não é da Marquês Afinal, o juiz arguido Rui Rangel vai ou não julgar um recurso da Operação Marquês? O presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, diz que sim; mas Rangel nega. Porquê? Rui Rangel vai de facto decidir um recurso interposto pelo Ministério Público no âmbito do processo Máfia do Sangue, para ter acesso aos emails apreendidos a Paulo Lalanda e Castro, ex-presidente da filial portuguesa da Octapharma.

Juiz Rui Rangel demitido da magistratura Conselho Superior da Magistratura condenou juiz pelo seu envolvimento no processo onde é arguido por indícios de corrupção e tráfico de influências. - Portugal , Sábado.

Inspectores fazem buscas no apartamento de Rui Rangel Operação está a ser acompanhada pelo ex-Procurador-Geral da República, José Souto Moura, que é actualmente juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça. - Vídeo , Sábado.

O Conselho Superior da Magistratura aplicou, esta semana, uma pena de demissão ao juiz Rui Rangel devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex. A decisão de expulsar o magistrado foi tomada esta terça-feira por maioria dos membros do plenário do Conselho Superior da Magistratura com um voto vencido Já a juíza Fátima Galante, também arguida no processo Operação Lex, foi sancionada com aposentação compulsiva. Em Fevereiro de 2018, a SÁBADO revelou, em exclusivo, todas as suspeitas à volta do magistrado judicial e da sua ex-mulher. Recorde a investigação:Sob sigilo absoluto, uma equipa especial da Polícia Judiciária (PJ) e o procurador-geral adjunto Paulo Sousa, o coordenador dos magistrados do Ministério Público (MP) no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), vigiaram durante vários meses a vida do juiz desembargador Rui Rangel. O magistrado judicial foi escutado em dezenas de conversas telefónicas, seguido por equipas encobertas de inspectores e as suas contas bancárias foram analisadas ao pormenor. O mesmo se passou com os dados financeiros das ex-mulheres do juiz, a também desembargadora Fátima Galante e a advogada Rita Figueira.Os indícios recolhidos levaram os investigadores a concluir que Rangel terá montado uma autêntica central de favores na magistratura (recebendo vantagens indevidas por informações ou pela agilização de processos) e utilizado eventuais testas-de-ferro - um funcionário judicial, Octávio Correia, o advogado José Santos Martins e o seu filho Bernardo - para fazer contactos e dissimular o recebimento de, pelo menos, 400 mil euros.Uma parte deste dinheiro terá sido depositado em contas bancárias de Santos Martins e do seu filho e depois transferido para as duas antigas mulheres de Rangel. O dinheiro poderá ainda ter sido usado para pagar despesas pessoais do juiz, inclusive o seguro de um carro. Em causa está a suspeita da prática de crimes de corrupção ou recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influência e fraude fiscal qualificada, conforme já foi confirmado em comunicado pela Procuradoria-Geral da República.Segundo as fontes da investigação contactadas pela, a gravidade dos crimes imputados a Rui Rangel e Fátima Galante só não levaram à sua prisão devido às normas do estatuto dos magistrados judiciais, que impedem as detenções de juízes fora de flagrante delito. Aliás, segundo o mesmo estatuto, um juiz visado numa investigação deve ser imediatamente presente a um juiz de instrução para ser ouvido e só pode ficar em prisão preventiva estando já marcada a data do julgamento (uma situação que nunca sucedeu no pós-25 de Abril de 1974). Assim, os dois juízes foram constituídos arguidos e informados de que serão interrogados no STJ a 8 e 9 deste mês.Na megaoperação de buscas e detenções realizada na terça-feira passada, dia 30 de Janeiro, e autorizada pelo juiz conselheiro Pires de Lima, do Supremo Tribunal de Justiça (sendo desembargadores, Rangel e Galante também só podem por lei ser investigados por magistrados judiciais do STJ), foram detidas cinco pessoas: precisamente a ex-companheira de Rangel, Rita Figueira, o oficial de justiça que trabalha com Rangel no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), o advogado Santos Martins e o filho, e ainda outro advogado, Jorge Barroso, que em 2012 ajudou a montar a campanha da candidatura de Rangel à liderança do Benfica.Foi de resto Barroso que, anos antes, em 2009 e em representação da lista Benfica Vencer Vencer encabeçada por José Eduardo Moniz - de que fizeram parte Rangel e o empresário José Veiga - tentou impugnar as eleições para os órgãos sociais do clube da Luz. Quatro anos depois, quando Rangel enfrentou directamente Luís Filipe Vieira, o advogado foi candidato a vice-presidente da Assembleia-Geral. Na altura, chegou a desafiar Vieira a provar quando recebera o emblema de prata que atesta os 25 anos de sócio - condição essencial para se poder candidatar à presidência. Mais tarde, segundo as várias fontes contactadas pela, Jorge Barroso tornou-se muito próximo de Luís Filipe Vieira. Ao ponto de alegadamente o representar em processos pessoais.Também o confronto de Rangel com Vieira começou por ser duro e o juiz ameaçou mesmo processar o presidente do Benfica na sequência de várias declarações contundentes de Vieira durante a campanha de 2012. Na altura, o juiz disse: "Não faço futurologia mas estarei sempre disponível para colaborar com o Benfica. O futuro a Deus pertence. Estarei vigilante para ver se as promessas feitas vão ser cumpridas." Nos anos seguintes, ficou também amigo de Vieira.O presidente do Benfica foi outro dos alvos da operação policial desta semana, tendo sido constituído arguido em casa (mora nas proximidades de Rangel, no Dafundo, no concelho de Oeiras). E isso concretizou-se apesar de Vieira se recusar a assinar a notificação e constituição de arguido e o respectivo auto de busca domiciliária. Mas as autoridades deixaram consignado no processo-crime que os direitos e deveres de arguido foram lidos a Vieira, tornando válida até a medida de coacção de termo de identidade e residência (a menos gravosa, se bem que Vieira também é arguido num outro processo relacionado com empréstimos de milhões de euros do BPN).A ligação do presidente do Benfica a este caso, baptizado como Operação Lex, é explicada pelo facto de as autoridades suspeitarem da alegada intervenção de Rangel num processo fiscal que decorre na comarca de Sintra e que visará uma das principais sociedades anónimas do grupo empresarial de Luís Filipe Vieira, dirigida por Tiago Vieira. Em causa estará um litígio avaliado em cerca de 2 milhões de euros que a Votion, Investimentos Imobiliários, SGPS, SA (ver infografia) terá com o fisco.apurou que as autoridades terão até escutas telefónicas de conversas entre Vieira e Rangel sobre este processo e a forma de o resolver a troco de alegadas contrapartidas (a nomeação para cargos relacionados com entidades dependentes do clube da Luz) para o juiz desembargador. Num comunicado publicado ainda durante a operação policial, que se estendeu à SAD do Benfica, o clube confirmou as buscas, mas limitou-se a frisar que o objecto do processo não o visava. Já Vieira não se pronunciou publicamente sobre o processo e as eventuais ligações suspeitas a Rangel, sendo que este último também não respondeu aos contactos telefónicos daRui Manuel de Freitas Rangel nasceu a 11 de Março de 1955 em São José, Lubango, Angola. Tem por isso dupla nacionalidade. O pai foi funcionário da Junta Autónoma de Estradas em Angola e trabalhou na companhia mineira do Lobito. Frequentou o Liceu Diogo Cão, na antiga colónia portuguesa. Com o 25 de Abril de 1974 teve de fugir de Angola com os quatro irmãos rumo à África do Sul e só daí viajou para Lisboa.Três anos depois regressou a Angola, tornou-se jornalista da Rádio Nacional e foi preso durante a chamada revolta de Nito Alves, a 27 de Maio de 1977. Quase 35 anos depois, em Maio de 2012 recordou o episódio numa entrevista ao site DW: "Saía da Rádio e fui preso por indivíduos que se intitularam da DISA (Direcção de Informação e Segurança de Angola), que era o corpo da polícia política. (…) Prenderam-me, bateram-me, partiram-me um braço, fracturaram-me quatro costelas." Na mesma entrevista garantiu que não tinha nada a ver com "aqueles que preconizavam a revolta do lado da facção" do MPLA e que chegara a trabalhar para o principal partido angolano. "O programa Angola Combatente era feito nos estúdios do meu irmão, Emídio Rangel [já falecido e que foi director de Informação da SIC e da RTP], e eu fazia parte desse programa (…) e portanto a minha linha de identificação sempre foi com o MPLA."Depois deste período, Rui Rangel regressou a Portugal, licenciou-se em Direito e, em 1982, ingressou no Centro de Estudos Judiciários, a escola de juízes e magistrados do MP. Entre 1984 e 1986 foi juiz no Tribunal Judicial de Albufeira e foi também nesse período que casou aos 30 anos, a 25 de Novembro de 1985, com uma colega juíza dois anos mais nova, Maria de Fátima Barata Pinto Galante. Os dois viviam em Moscavide, uma freguesia do então concelho de Loures. Mais tarde, acabariam por se mudar para um apartamento na Quinta do Lambert, junto ao Estádio de Alvalade e, já bem depois, para um 6º andar da Rua Ilha dos Amores, no Parque das Nações. Quando se separou da mulher, o imóvel ficou na posse desta e foi também ali que a PJ foi esta semana bater à porta. Quando chegaram ao local, os inspectores ainda demoraram algum tempo a aceder ao apartamento: a campainha estava avariada e a juíza estaria a dormir profundamente. Só depois de uma chamada para o telefone fixo, e de mais algum tempo de espera, é que a magistrada abriu a porta da residência. Lá dentro, os investigadores encontraram vários envelopes com dinheiro que foi apreendido, tal como sucedeu também na residência do ex-marido no Dafundo, onde foram apreendidos mais de 10 mil euros em notas.Em 1992, Rui Rangel tornou-se secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, na altura presidida por Noronha do Nascimento, que viria a ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Depois passou, entre outros locais, pelas varas cíveis da capital até que, em 2004, foi colocado na Relação de Lisboa. Participou no último concurso para o STJ, mas ficou em 27º lugar entre os 34 juízes desembargadores que se candidataram a uma vaga de juiz conselheiro.Um ano depois de entrar na Relação constituiu com o irmão Emídio Rangel e com o advogado agora suspeito de ser o seu testa-de-ferro, José Bernardo dos Santos Martins, a sociedade Ex Officio, Actividades Hoteleiras, Lda., que se dedicava ao alojamento e restauração. A empresa, que tinha como gerente Paulo Bacelar Teixeira, só foi extinta em 2015 e Rangel manteve até ao fim uma quota de 33,3% de um capital social de 6 mil euros.O juiz desembargador é também vice-presidente da direcção da Cooperativa Indeport, Estudos para a Inovação, Desenvolvimento e Progresso, CRL e vogal do conselho de administração da Fundação Prémio António Ramalho Eanes. Com um mestrado em Ciências Jurídicas, e professor convidado na Universidade Autónoma de Lisboa (onde Fátima Galante também deu aulas), Rangel é um jurista com obra publicada na editora Almedina, nomeadamente sobre o ónus da prova, a reparação dos danos e as garantias fundamentais do cidadão nos processos civis.Apesar deste currículo, segundo aapurou, a PJ está a investigar a possibilidade de Fátima Galante ter eventualmente "redigido alguns acórdãos assinados pelo juiz Rui Rangel", conforme frisou uma das fontes ligadas à investigação.Bon vivant, noctívago e galanteador (viveu com pelo menos mais duas mulheres de quem tem filhas pequenas), Rui Rangel nunca teve grandes preocupações em dizer o que pensava. Em privado e em público. Deu dezenas de entrevistas e teve até um programa de comentário na RTP com dois amigos, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho e Pinto e o escritor Francisco Moita Flores. Chamava-se Justiça Cega. A mesma justiça que agora quer ajustar contas com ele.Dirigida pelo Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça, e coadjuvada por magistrados do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), a Operação Lex envolveu cerca de 150 inspectores da Judiciária. De acordo com a informação disponibilizada oficialmente pela própria polícia, ocorreram 33 buscas: 20 domiciliárias, três a escritórios de advogados, sete a empresas (em Lisboa e no Algarve) e três a postos de trabalho no Tribunal da Relação de Lisboa, nomeadamente aos gabinetes de Rui Rangel, Fátima Galante e do funcionário Octávio Correia, da 9ª Secção.Na passada terça-feira, aacompanhou, em exclusivo, o início da operação de busca domiciliária a Rui Rangel. Vários inspectores e o antigo procurador-geral da República, José Souto Moura, estiveram no local logo a partir das 8h34. E até a varanda do apartamento de Rangel foi vasculhada por inspectores sob o olhar de Souto Moura, actual juiz conselheiro do STJ, que levou os mandados de busca e apreensão e que chegou a ser transportado no carro de Rangel quando a PJ o mudou de local no estacionamento do condomínio.De resto, nos últimos dias a Judiciária vigiou de forma intensiva Rangel, através da localização à distância do respectivo telemóvel e com carros descaracterizados. Aacompanhou também os últimos cinco dias do juiz antes das buscas (ver caixa) e comprovou que Rangel levou uma vida aparentemente normal: esteve numa cerimónia de homenagem a Eusébio, foi jogar à bola com amigos no fim-de-semana e terá estado na Relação de Lisboa no dia anterior às buscas. O seu carro - um Range Rover de 2016 - ficou durante várias horas mal estacionado (em cima da passagem de peões) no parque subterrâneo que fica junto da Câmara de Lisboa e do edifício da Relação de Lisboa.Nos últimos meses, e depois de várias notícias que revelaram que Rui Rangel seria um dos suspeitos inesperados numa investigação do DCIAP - a Rota do Atlântico -, um processo que envolve suspeitas do crime de corrupção no comércio internacional com o Congo, a PJ e o MP intensificaram as investigações da certidão que nasceu em 2016 deste inquérito e que teve de ser remetida ao STJ.O novo caso começou a tornar-se mais claro durante a verdadeira maratona de mais de 20 horas dos dois principais interrogatórios feitos pelo juiz de instrução Carlos Alexandre na Operação Rota do Atlântico. Entre 5 e 7 de Fevereiro de 2016, no edifício do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, o juiz e as procuradoras Susana Figueiredo e Sara Sobral questionaram os empresários José Veiga e Paulo Santana Lopes sobre as relações mantidas com um alvo muito especial: precisamente o juiz desembargador Rui Rangel.Primeiro foi a vez de Paulo Santana Lopes. O empresário já estava a ser interrogado há mais de quatro horas, em sessões repartidas por dois dias (5 e 6 de Fevereiro de 2016), quando clarificou que os amigos de José Veiga eram uns - citou Rui Rangel, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues, e Manuel Damásio, antigo presidente do Benfica - e que o seu círculo de amizades era outro. Pela gravação do interrogatório a que ateve acesso, é óbvio que os magistrados perceberam o desprendimento de Santana Lopes em relação a Rui Rangel. Mas as perguntas não surgiram de imediato e o trunfo acabou por ser jogado bem mais à frente, já na recta final do interrogatório de sete horas.Na sexta sessão de perguntas, o sócio de José Veiga foi confrontado com uma vigilância externa realizada pela PJ, a 2 de Outubro de 2015, durante a qual os inspectores filmaram parte de um encontro entre José Veiga, Paulo Santana Lopes e Rui Rangel no Hotel Ritz, em Lisboa. No interrogatório, o juiz Carlos Alexandre foi directo ao assunto: "Qual era o objectivo deste encontro com o senhor desembargador Rui Manuel Freitas Rangel?" Paulo Santana Lopes explicou que se tinha deslocado com Veiga de Cascais para Lisboa com o intuito de fazerem várias reuniões de trabalho e que, no fim, o sócio lhe pedira para o acompanhar "a um encontro com o dr. Rangel".Depois de algumas voltas e hesitações na resposta, os magistrados insistiram e fizeram-no quase em simultâneo: "Mas qual era o objectivo?" Paulo Santana Lopes abriu de vez o jogo e fez uma explicação prévia de contexto. Começou por referir que José Veiga tinha uma grande preocupação com as consequências fiscais de um processo judicial antigo muito mediático relacionado com a transferência de João Pinto do Benfica para o Sporting (em Julho de 2000). Durante anos, Veiga foi investigado nesse caso por branqueamento de capitais e fraude fiscal e acabou condenado em 2012 a quatro anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de cerca de 170 mil euros.Pelo meio, o Estado português também se queixou nos tribunais fiscais que a Superfute (a antiga empresa de Veiga que representava João Vieira Pinto e outros futebolistas) tinha de pagar impostos sobre os 4,6 milhões de euros (cerca de 400 mil euros) recebidos por João Pinto para assinar a transferência. Todavia, o antigo agente de futebol acabou absolvido criminalmente, em 2013, pelo Tribunal da Relação de Lisboa e reiniciou de imediato a luta no Tribunal Administrativo e Fiscal. Parte desta longa explicação de Santana Lopes deixou ainda mais impacientes os três magistrados: "Mas qual era a utilidade do dr. Rangel?"A resposta foi quase imediata: "era acelerar o processo através de conhecimentos… José Veiga queria que o processo fosse despachado com rapidez". De novo, e tendo em conta o que a PJ já tinha encontrado nas buscas, o juiz e as procuradoras revelaram uma perplexidade que parecia ensaiada e que foi verbalizada por Carlos Alexandre: "Porque é que o senhor Rui Rangel faria isso?"O arguido fez uma correcção ainda pior para Rangel. "O senhor Veiga não foi pedir a intervenção de Rangel - já o tinha feito antes. Naquele encontro, o senhor Veiga foi pedir o ponto de situação ao dr. Rangel", clarificou. Os magistrados quiseram saber qual fora a alegada resposta do juiz durante aquele encontro no Ritz. "O doutor Rui Rangel disse que estava a tratar do assunto e que estava quase…", vincou Paulo Santana Lopes que, questionado de novo pelos magistrados sobre como estaria exactamente Rui Rangel a tratar do assunto de José Veiga, concluiu: "Estaria a tratar com o juiz do processo… e que o assunto estaria despachado até ao fim do ano." Como habitualmente, Carlos Alexandre não resistiu a fazer mais um aparte e disse que "algumas situações" que teriam "acontecido no sistema judicial" lhe causavam "náusea".Nesse dia, José Veiga também se sentou pela primeira vez perante o juiz Carlos Alexandre. Mas só no dia seguinte, a 7 Fevereiro de 2016, é que o tema Rui Rangel voltou a ser abordado na sala do TCIC quando a procuradora Sara Sobral perguntou ao arguido se, para "resolver os problemas" nas Finanças, não teria contactado "mais alguém". Mas a prudência da magistrada foi interrompida pela impaciência do juiz de instrução: "Ó senhor José Veiga… antes de ir para intervalo para o senhor pensar com os seus advogados… vou ser directo, porque eu não pratico esta táctica… vou directo ao problema: é ou não verdade que reuniu com o dr. Rui Manuel Freitas Rangel, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, no sentido de agilizar uma solução para o processo que tem no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa?"Perante o tom do juiz, José Veiga acabou por se recordar do encontro. "Queria limpar o meu nome e disse-lhe ‘fale lá, vocês juízes são todos amigos’. Mas eu já o conheço [Rangel]: ele fala e depois nada", disse. No longo interrogatório de 13h28, é manifesto que Carlos Alexandre não gostou do tom defensivo de José Veiga. Depois de lhe recordar que Paulo Santana Lopes (com quem Veiga trabalhava, inclusive nos negócios com o Congo) revelara que o encontro serviu para Rangel relatar o "resultado das diligências" desenvolvidas, o juiz enfatizou: "Quero ver isto esclarecido!"Veiga respondeu-lhe de foram tímida - "Ele ficou de ver..." - mas foi interrompido, desta vez, pela procuradora Susana Figueiredo. A magistrada do MP recordou que Paulo Santana Lopes tinha utilizado a expressão "não há almoços grátis" para descrever o encontro no Ritz, e acrescentou: "Na magistratura, não é normal juízes e procuradores andarem a saber da tramitação de processos. Pergunto de forma muito directa: o senhor juiz Rui Rangel faz-lhe estas simpatias a troco de quê?"Foi então que Veiga avançou mais um pouco: "Do futebol… ele acha que pode precisar de mim para o apoiar e financiar uma futura campanha ao Benfica. Ele está cego pelo Benfica." Para finalizar, os três magistrados quiseram ainda saber se uma verba de cerca de 300 mil euros alegadamente saída das contas de José Veiga com destino a Bernardo Santos Martins, filho do advogado José Santos Martins, estaria relacionada com aquelas simpatias, mas José Veiga alegou, várias vezes, falta de memória para reconstituir e justificar tal movimentação financeira.A acreditar nos actuais desenvolvimentos da Operação Lex, a PJ terá conseguido deslindar parte deste novelo que envolve Rui Rangel. E terá também centrado as atenções no processo fiscal que envolveu José Veiga. No entanto, há ainda outro dado que consta nas investigações: alegados contactos entre Rangel e um suposto emissário do antigo banqueiro, Álvaro Sobrinho, o advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues. Rangel foi um dos vários juízes que em 2015 acabou com o arresto de dezenas de imóveis de Sobrinho que fora decretado pelo MP e pelo juiz Carlos Alexandre. Na passada terça-feira, acabado de regressar de Luanda, o advogado João Rodrigues também foi constituído arguido na Operação Lex.