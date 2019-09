Foi há mais de um ano que o juiz Rui Rangel foi constituído arguido por quatro crimes de tráfico de influências, mas só agora a investigação conseguiu aceder ao conteúdo dos seus dois iPhones.O magistrado recusou-se a fornecer os códigos e foi necessário recorrer a equipamento israelita, que só é usado em outros países da Europa, para que os conteúdos fossem conhecidos. As inúmeras conversas consideradas relevantes estão agora a ser transcritas para o processo, que poderá estar concluído até ao final do ano.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã