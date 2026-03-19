Tiago Grila acusado de três crimes relacionados com atropelamento na Amadora

A acusação afirma que o influencer terá mesmo saído do carro, aproximou-se da vítima e depois voltou a entrar no carro para fugir.

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O Ministério Público (MP) acusou o influencer Tiago Grila de três crimes relacionados com o atropelamento de uma mulher na Amadora: ofensa à integridade física grave por negligência, omissão de auxílio e condução sem habilitação legal.



Tiago Grila DR

A Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste indicou que "os factos ocorreram no dia 17 de janeiro de 2024, nas imediações do Bingo da Amadora, local de onde ofendida acabara de sair, tendo-se dirigido a uma passagem para peões e aguardado pelo verde para iniciar a travessia da mesma".

"Indicia-se ainda que o arguido saiu do veículo aproximou-se da ofendida e, após ter estado junto da mesma por alguns momentos, regressou à viatura e encetou fuga para parte incerta", segundo a PGR, não tendo prestado auxílio à mulher que terá, alegadamente, atropelado.

A ofendida sofreu dores e as lesões, que afetaram a sua capacidade de trabalho durante mais de um ano, refere ainda a PGR em comunicado.

A acusação refere ainda que Tiago Grila não estava habilitado a conduzir o carro, o que se depreende que não tinha carta de condução. O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público da Amadora com a coadjuvação da PSP.

O caso do atropelamento junto ao Bingo da Amadora ganhou nova atenção depois de Grila ter contado num podcast que atropelou uma pessoa junto ao estabelecimento e que depois fugiu do local, declarações que coincidem com o acidente ocorrido naquele local e que levaram à reabertura do inquérito. Mais tarde o influencer desmentiu-se a si próprio e disse que a confissão tinha sido uma brincadeira/golpe de marketing.

Em junho do ano passado, Grila foi constituído arguido com termo de identidade e residência pela suspeita do crime de omissão de auxílio.

O caso

A alegada confissão aconteceu no Podcast do Mestre, apresentado por Bruno Mestre. O anfitrião do podcast pediu a Grila que lhe contasse um segredo e o influencer respondeu, entre risos: "Atropelei uma pessoa e fugi". Posteriormente, deu detalhes sobre o alegado atropelamento. Que tinha sido na subida de "quem sai do Bingo da Amadora", que ia agarrado ao telemóvel, não tendo visto a pessoa a atravessar. "Oiço assim um estoiro e partiu[-se] o vidro e eu... ó abre", acrescentou, insinuando ter fugido do local. Disse ainda que viu, pelo retrovisor, a pessoa a levantar-se e que "a pessoa está viva", tendo sido apenas um "toquezinho".

Marina Sousa, mulher que foi atropelada junto ao bingo da Amadora, reconheceu o caso e identificou Tiago Grila como o condutor que a tinha atropelado. Segundo conta, o influencer passou um sinal vermelho e atropelou-a enquanto atravessava a passadeira, quando o sinal para peões estava verde. O Ministério Público decidiu então reabrir a investigação ao caso.

Template: NenhumaRelacionados26/02/2025 07:00PortugalQuem é Tiago Grila, o influencer que pode arriscar uma pena de cinco anos EditarDestaqueApagar

Tiago Grila apressou-se a desmentir a sua relação com este atropelamento num comunicado divulgado na sua conta de Instagram: "Fui surpreendido com uma notícia divulgada num canal televisivo, onde sou associado, incorretamente, a um suposto atropelamento que ocorreu no ano passado. Quero deixar claro que essa associação à minha pessoa é completamente falsa e descabida. Lamento que esta situação tenha gerado esta confusão e reforço que nada tenho a ver com o noticiado. Espero que este esclarecimento sirva para pôr fim à especulação infundada", escreveu o influencer.

Em outubro de 2025 o influencer foi detido por ameaçar com arma candidato a junta de freguesia. Foi ouvido por um procurador, no Tribunal de Moura, e libertado. Ficou com termo de identidade e residência.

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