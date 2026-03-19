PJ realizou buscas em instituições públicas e sociedade comercial na Madeira

Em causa estão crimes de participação económica em negócio e abuso de poder.

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A Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas nas instalações de uma Secretaria Regional da Madeira, num instituto público e na sede de uma sociedade comercial, na terça-feira, foi anunciado esta quinta-feira.



Polícia Judiciária Sérgio Lemos

"Em causa estão crimes de participação económica em negócio e abuso de poder relacionados com a aquisição (subscrição) de serviço informático de gestão de ciclo de vida dos procedimentos de contraordenação e à gestão do histórico do infrator", indica a PJ, numa nota enviada às redações.

A polícia refere ainda que, na quarta-feira, foram realizadas buscas numa Câmara Municipal da região autónoma, não especificando qual, para "recolher elementos relacionados com a prática dos crimes de prevaricação e abuso de poder, relacionados com viciação de procedimentos concursais comuns para o preenchimento de postos de trabalho na carreira de assistente técnico".

Ambos os inquéritos são da responsabilidade do Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal, tendo participado nas operações policiais 10 investigadores criminais, várias equipas de peritos informáticos e um magistrado do Ministério Público.