O deputado Telmo Correia anunciou hoje que vai apoiar o candidato João Almeida na corrida à liderança do CDS-PP , apontando que o colega de bancada "está preparado" e tem condições para agregar "todo o partido"."Eu tenho um voto que é o meu, não peço a ninguém para me seguir, nem da Direita Autêntica, nem das outras moções. Mas quero dizer uma coisa, o meu voto vai para aquele que eu acho que está melhor preparado para liderar o partido, o meu voto vai para o João Almeida", afirmou o deputado.À chegada ao local onde decorre o congresso, Telmo Correia e o eurodeputado Nuno Melo, os dois primeiros subscritores da moção "Direita autêntica", remeteram para a apresentação do documento o anúncio de qual dos candidatos vão apoiar."É o meu voto, não é o de mais ninguém, o meu voto vai para o João Almeida, porque eu acredito que o João está preparado, porque eu acredito que o João pode agregar democratas-cristãos, conservadores, liberais, todo o partido para voltar a crescer e para voltarmos a ser um grande partido", considerou.Dirigindo-se diretamente ao candidato à sucessão da atual líder, Assunção Cristas, Telmo Correia disse: "João, conta connosco, estamos contigo, vamos ganhar este congresso e a seguir vamos ganhar o país".