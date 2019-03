Fim dos contingentes municipais e da cor obrigatória dos táxis preocupa Federação Portuguesa do Táxi. Setor não precisa "de uma sentença de morte", acusam.

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) condena o projeto de lei do PSD sobre mudanças a aplicar no setor do táxi, considerando "uma aberração" o fim dos contingentes municipais – os limites aos táxis que podem operar num determinado município. "É atirar para a falência 30 mil profissionais e suas famílias, desvalorizando as poupanças de uma vida para conquistar uma licença, ferramenta para a subsistência", critica a FPT, em comunicado.

Além do fim dos contingentes municipais e da possibilidade de recolha de passageiros em qualquer cidade além daquela em que os táxis têm licença, o PSD quer acabar com o preço regulado dos táxis, optando pela livre fixação de tarifas em concorrência com as plataformas de transporte descaracterizado de passageiros (TVDE) como a Uber, Cabify, Bolt e Kapten.

Ao fim das tarifas fixas, juntar-se-ia um preço máximo a indicar pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

"O projeto de lei do Grupo Parlamentar do PSD, apresentado como instrumento de modernização, é, apenas e muito, uma tentativa de desregular uma atividade económica que de facto precisa de novos caminhos mas não de uma sentença de morte", lê-se na nota de imprensa.

No projeto de lei, defende-se a manutenção do estacionamento em praças na via pública.

Também se recomenda aos táxis que adotem plataformas eletrónicas que permitam a contratação do serviço. À semelhança da Uber, estas aplicações terão que indicar a estimativa do preço a pagar pela viagem.

O PSD defende ainda que os táxis não tenham cores obrigatórias – ao contrário do que acontece agora, em que existem viaturas de cor creme ou verde e preta. "A FPT considera acéfala a ideia de acabar com a cor padrão verde-preto. Destruir um símbolo, identidade cultural de um país em nome de coisa que ainda está por explicar (mas merece especulação) nada tem a ver com a valorização do património que um digno deputado deve defender", defende a Federação. Os sociais-democratas querem manter o dístico luminoso.

Caso seja aprovado, o projeto de lei determina ainda que os carros só poderão ter sete anos a partir de 1 de julho de 2020.

"A FPT entende este movimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata como o segundo capítulo político-ideológico de entrega do mercado de mobilidade às multinacionais, não respeitando o interesse coletivo, a economia nacional, a vida dos motoristas de táxi portugueses", conclui o comunicado. "A FPT espera que o parlamento português tenha o bom senso de dar resposta negativa a este projeto de lei do PSD."