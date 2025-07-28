Sábado – Pense por si

Portugal

Tarifas: Chega considera que acordo entre UE e Estados Unidos "é mau" para a Europa

Lusa 28 de julho de 2025 às 21:08
As mais lidas

Questionado sobre o acordo alcançado com Estados Unidos relativamente às tarifas, André Ventura afirmou que "a Europa, mais uma vez, negociou mal".

O presidente do Chega, André Ventura, considerou esta segunda-feira que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos "não foi um bom acordo para a Europa", atribuindo culpas para "um bloco europeu fraco, com líderes fracos".

RUI MINDERICO/LUSA

"Acho que não foi um bom acordo para a Europa. Isso parece-me evidente que não foi. Basta perceber um pouco da interação da economia dos dois blocos - dos Estados Unidos e da União Europeia - para compreender que a maior parte das tarifas, penso que, aliás, em 99% dos casos estavam em cerca de 1,5% e agora passarão, tanto quanto se sabe, para 15%", declarou André Ventura.

O presidente do Chega falava aos jornalistas à margem da apresentação da candidatura do partido à Câmara Municipal de Lisboa, num evento que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, no centro da capital.

Questionado sobre o acordo alcançado com Estados Unidos relativamente às tarifas, André Ventura afirmou que "a Europa, mais uma vez, negociou mal".

"A culpa disto é basicamente termos um bloco europeu fraco, com líderes fracos e com uma Comissão Europeia fraca. Quem veio elogiar o acordo, até agora, foi a presidente da Comissão Europeia que o estabeleceu e o próprio presidente do Conselho Europeu, António Costa, igualmente da mesma linha", indicou o líder do partido Chega, referindo que o Reino Unido conseguiu um melhor acordo sozinho do que a Europa com os Estados Unidos.

Para André Ventura, este é "um acordo mau" para a indústria europeia e para a indústria portuguesa, incluindo os setores do vinho, da metalomecânica, do calçado e dos têxteis, assim como "a indústria automóvel, que não afetando tanto a indústria portuguesa, tem um grande peso, sobretudo na economia alemã, que acaba por afetar a Europa toda".

"O que aconteceu aqui foi que a Europa, mais uma vez, com medo das consequências e com medo de se afirmar, acabou por deixar passar um acordo que é mau para si, é mau para si o acordo tem com os Estados Unidos, é mau para si os acordos que tem com a China", expôs.

Lembrando que a União Europeia é economicamente o maior bloco do mundo, o presidente do Chega sublinhou a necessidade de proteger a indústria europeia.

"O que sinceramente se retira deste acordo é que os Estados Unidos beneficiaram muito mais deste acordo do que a Europa", reforçou André Ventura, defendendo um acordo em que, no mínimo, as partes seriam igualmente afetadas.

Assumindo uma posição de defesa da economia nacional, inclusive dos postos de trabalho, o líder do Chega explicou que tal significa "retaliar a toda a gente" que ameace impor qualquer tipo de limitação, respondendo que, se o fizerem, serão aplicadas tarifas "em dobro ou em triplo".

Sobre se a alternativa a este acordo passaria por uma guerra comercial, André Ventura respondeu: "Há momentos na vida em que usar a força é fazer a paz. Eu penso que a frase é de Winston Churchill, não é minha, mas há momentos na vida em que é mesmo assim. Nós temos de usar a força para fazer a paz."

"Se tivéssemos usado mais força, se calhar a guerra na Ucrânia não tinha acontecido. Se tivéssemos usado mais força, se calhar o Médio Oriente não estava como está. Se tivéssemos usado mais força, se calhar também os Estados Unidos não tinham o à-vontade de impor à Europa o que o que querem impor", acrescentou.

O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, alcançado no domingo, fixa em 15% as tarifas aduaneiras norte-americanas sobre os produtos europeus.

O acordo prevê também o compromisso da UE sobre a compra de energia norte-americana no valor de 750 mil milhões de dólares (cerca de 642 mil milhões de euros) -- visando nomeadamente substituir o gás russo -, o investimento de 600 mil milhões adicionais (514 mil milhões de euros) e um aumento das aquisições de material militar.

Os EUA e os países da UE trocam diariamente cerca de 4,4 mil milhões de euros em bens e serviços.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos União Europeia Estados Unidos André Ventura Tarifas
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Tarifas: Chega considera que acordo entre UE e Estados Unidos "é mau" para a Europa