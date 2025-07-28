Consulado de Portugal em Luanda desaconselha deslocações desnecessárias

O consulado aconselha os cidadãos portugueses a manterem "prudência e vigilância", e sugere a adesão ao canal WhatsApp do Consulado-Geral de Portugal em Luanda.
O Consulado-Geral de Portugal em Luanda alertou esta segunda-feira para a atual situação de segurança na capital angolana, recomendando prudência e que se evitem deslocações desnecessárias, face aos tumultos que hoje ocorreram em vários pontos de Luanda.
"A atual situação de segurança em Luanda é objeto de monitorização e acompanhamento próximo por parte da representação diplomática de Portugal em Angola, em contacto com as competentes autoridades angolanas e com os parceiros da UE", lê-se no comunicado publicado na página oficial do consulado.
Face aos "constrangimentos de mobilidade que se preveem para [terça-feira] 29 de julho", o consulado informou ainda que "o atendimento ao público [...] se encontrará fortemente limitado" nesse dia, assegurando o "compromisso de reagendar para tão breve quanto possível todos os atos consulares que possam ser impactados por aquelas limitações".
Os protestos irromperam durante o primeiro de três dias de paralisação dos taxistas contra o aumento dos combustíveis, com milhares de pessoas na rua, atos de violência e vandalismo, pilhagens e ataques a autocarros.
