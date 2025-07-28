Sábado – Pense por si

Portugal

Consulado de Portugal em Luanda desaconselha deslocações desnecessárias

Lusa 28 de julho de 2025 às 18:53
As mais lidas

O consulado aconselha os cidadãos portugueses a manterem "prudência e vigilância", e sugere a adesão ao canal WhatsApp do Consulado-Geral de Portugal em Luanda.

O Consulado-Geral de Portugal em Luanda alertou esta segunda-feira para a atual situação de segurança na capital angolana, recomendando prudência e que se evitem deslocações desnecessárias, face aos tumultos que hoje ocorreram em vários pontos de Luanda.

Foto AP/Ben Curtis

"A atual situação de segurança em Luanda é objeto de monitorização e acompanhamento próximo por parte da representação diplomática de Portugal em Angola, em contacto com as competentes autoridades angolanas e com os parceiros da UE", lê-se no comunicado publicado na página oficial do consulado.

O consulado aconselha os cidadãos portugueses a manterem "prudência e vigilância", e sugere a adesão ao canal WhatsApp do Consulado-Geral de Portugal em Luanda, disponível através da ligação:https://whatsapp.com/channel/0029Vb60CvfEquiG2BpxWf2g.

Face aos "constrangimentos de mobilidade que se preveem para [terça-feira] 29 de julho", o consulado informou ainda que "o atendimento ao público [...] se encontrará fortemente limitado" nesse dia, assegurando o "compromisso de reagendar para tão breve quanto possível todos os atos consulares que possam ser impactados por aquelas limitações".

Os protestos irromperam durante o primeiro de três dias de paralisação dos taxistas contra o aumento dos combustíveis, com milhares de pessoas na rua, atos de violência e vandalismo, pilhagens e ataques a autocarros.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Segurança dos cidadãos Manifestação Portugal Luanda
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Consulado de Portugal em Luanda desaconselha deslocações desnecessárias