TAP retoma voos para Brasil e Reino Unido

A TAP retoma, a partir desta sexta-feira, as ligações aéreas com o Brasil e o Reino Unido, informou a companhia aérea em comunicado.







tap

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O regresso dos voos de e para estes dois países surge após o "levantamento da suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido", indica a empresa.A TAP prevê "operar um total de 25 voos semanais para o Brasil. Dos quais, dois para Brasília, dois para Belo Horizonte, três para Fortaleza, seis para o Rio de Janeiro (um com partida do Porto), seis para São Paulo, dois para Recife, dois para Recife/Maceió e dois para Salvador", detalha o comunicado.Nas ligações para o Reino Unido, serão 15 os voos semanais para o aeroporto londrino de Heathrow."O levantamento das medidas restritivas permite agora viagens essenciais do Brasil e do Reino Unido para Portugal. Os passageiros que cheguem a território nacional por via aérea (com exceção de crianças com menos de 24 meses de idade) têm de apresentar um comprovativo de realização de teste laboratorial RT-PCR à Covid-19, com resultado negativo, realizado 72 horas anteriores ao momento do embarque. Adicionalmente, os passageiros provenientes do Brasil têm de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde", recorda a TAP.