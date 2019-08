Armas para defesa pessoal em queda

O número de licenças de uso e porte de arma para defesa pessoal tem vindo a diminuir nos últimos cinco anos. Se em 2015, de acordo com os dados fornecidos à SÁBADO pela Polícia de Segurança Pública (PSP), foram atribuídas e renovadas 3.406 licenças, de então para cá os números baixaram todos os anos: em 2016, foram 2.873; no ano seguinte, 409; em 2018, 191. Já nos primeiros sete meses deste ano, foram atribuídas 10 novas licenças.

Para pedir uma licença de uso e porte de arma em Portugal, o requerente deve provar que está em causa a defesa da sua vida e integridade física, mediante a entrega de registos de faturação que provem a profissão ou denúncias feitas na PSP ou GNR.

É ainda submetido a teste prático e teórico. A PSP realizou um conjunto de perguntas sobre a nova redação da Lei das Armas, que entra em vigor em setembro, semelhantes às colocadas no exame teórico. Passaria no teste? Se acha que a afirmação é verdadeira, carregue em "Yes"; se pensa que é falsa, carregue em "No".

powered by Typeform

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Veja as soluções aqui