“Também me revejo nas palavras de Carlos César”, diz Catarina Martins

Carlos César não poupou críticas aos bloquistas que atacaram a atuação da PSP no Bairro da Jamaica. Catarina Martins lembrou o que César disse no verão.

"Também me revejo nas palavras de Carlos César", disse Catarina Martins, depois de ter ouvido António Costa garantir que se revê nas críticas feitas pelo líder parlamentar do PS aos bloquistas que criticaram o uso da força pela polícia no Bairro da Jamaica.



Catarina Martins referia-se à condenação feita por César em relação à forma como uma jovem foi tratada pela polícia depois de ser alvo de um ataque racista na noite de São João no Porto.



A líder do BE aproveitou ainda para lembrar que o comportamento incorreto de alguns polícias "não pode manchar" toda a instituição e defendendo que haja uma investigação aos incidentes no Bairro da Jamaica.





Racismo: Carlos César ataca Bloco de Esquerda Carlos César não poupa nas críticas às intervenções do BE no caso dos incidentes do Bairro da Jamaica. Para o presidente do PS e líder da bancada socialista, a forma como bloquistas como Joana Mortágua e Mamadou Ba têm intervindo publicamente sobre os incidentes no Bairro da Jamaica está a "acirrar os ânimos".





Catarina Martins saudou ainda o primeiro-ministro por, durante este debate quinzenal, ter lembrado que a família agredida pela polícia naquele bairro do Seixal já fez um apelo à calma.

Depois de a deputada Joana Mortágua e o assessor do BE Mamadou Ba terem atacado a polícia nas redes sociais, Catarina Martins tem procurado um tom mais conciliatório sobre o tema.

"As forças de segurança desempenham uma função essencial e não deveriam ser manchadas por alguns elementos racistas e violentos no seu seio e pela impunidade com que, muitas vezes, essas situações são tratadas", tinha já dito a coordenadora do BE esta semana depois de uma manifestação de repúdio ao racismo e à violência policial na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ter degenerado em confrontos com a polícia.

"E é importante dizer a estes jovens que a sua mensagem foi ouvida, que eles não estão sozinhos e que há muita gente que percebe o problema e eu faço-lhes um apelo: é que não caiam na tentação, não caiam no erro de responder à violência com violência", disse na altura, dirigindo-se aos que se manifestaram na Avenida da Liberdade.