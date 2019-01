No momento de por o projeto à votação, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, confessou "não perceber bem" qual a mudança proposta, mas depois de uma interjeição - "Ah!" -- afirmou que a mudança era "do" para "de".



Na exposição de motivos, lê-se que, em 2015, já o presidente da freguesia defendeu, numa reunião da assembleia de freguesia, que o nome deveria ser alterado de "'S. Miguel do Souto' para 'S. Miguel de Souto'", referindo-se "também que no caso de Mosteirô deve permanecer o 'ô'".



O pedido de mudança foi aprovado por unanimidade na assembleia desta freguesia de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

O parlamento aprovou hoje a mudança do nome de uma freguesia do concelho de Santa Maria da Feira, trocando "do" para "de" em União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô.Todas as bancadas concordaram e votaram a favor deste projeto do PSD, apresentado ainda em 2017 na Assembleia da República.