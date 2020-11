Suspensão do pagamento por conta proposta pelo PSD custa 1.511 milhões

A suspensão do pagamento por conta proposta pelo PSD terá um impacto na receita de 1.511 milhões de euros em 2021 caso seja aprovada, de acordo com cálculos feitos pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental divulgados esta terça-feira.

A proposta do PSD de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "altera o ritmo de cobrança de imposto no biénio 2021--2022 e em 2021 penaliza a receita em 29,4% (--1.511,3 ME)", pode ler-se num relatório da UTAO a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o texto dos sociais democratas, cuja votação está agendada para hoje, "é suspenso o Pagamento por Conta (PPC) durante o período em que vigorarem as medidas restritivas ao funcionamento de atividades económicas, passando a aplicar-se consoante o resultado do exercício o pagamento real apurado de IRC".