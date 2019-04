A PJ explicou que a tentativa de roubo ocorreu junto das instalações de uma agência bancária, em Salto, concelho de Montalegre.

O homem de 59 anos detido pela tentativa de roubo a uma agência bancária em Salto, Montalegre, vai ficar a aguardar julgamento em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, disse esta sexta-feira fonte da Polícia Judiciária (PJ).



O suspeito, que foi detido na quarta-feira pela GNR e entregue, posterirmente, à PJ de Vila Real, foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Montalegre que lhe aplicou como medida de coação a prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.



A PJ explicou, em comunicado, que a tentativa de roubo ocorreu junto das instalações de uma agência bancária, em Salto, concelho de Montalegre, "quando o arguido, encapuzado e mediante a utilização de um bastão, tentou forçar um funcionário do banco a entregar-lhe dinheiro".



A GNR especificou, também em comunicado, que deteve "o indivíduo quando este, depois de aguardar na via pública pelo gerente daquela instituição, se aproximou dele, simulando a posse de uma arma de fogo de forma a obrigá-lo a deslocar-se para o interior das instalações do banco".



De acordo com as forças policiais, a vítima resistiu à ameaça, envolveu-se em confrontos físicos com o suspeito, tendo-o imobilizado com ajuda de vários populares que ocorreram ao local.



Os militares da GNR apreenderam ainda um canivete que se encontrava na posse do suspeito.