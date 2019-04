O arguido de 39 anos disse que andava armado porque tinha recebido várias ameaças de morte por parte dos ofendidos, por não aceitarem o seu relacionamento com a filha destes.

Um homem confessou hoje, no Tribunal da Feira, ter disparado vários tiros contra um casal que seguia numa viatura numa rua de Espinho, mas alegou que só o fez depois de também ter sido alvejado.



Durante a primeira sessão do julgamento, o arguido de 39 anos disse que andava armado porque tinha recebido várias ameaças de morte por parte dos ofendidos, por não aceitarem o seu relacionamento com a filha destes.



O depoimento foi contrariado pelo elemento masculino do casal, que negou ter disparado sobre o carro conduzido pelo arguido e também pela perícia realizada pela Polícia Judiciária.



Os factos ocorreram no dia 26 de julho de 2018, cerca das 15h00, junto à rotunda de acesso à Autoestrada A29 em Espinho, no distrito de Aveiro.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido encontrava-se a efetuar uma perseguição ao veículo do casal, tentando barrar-lhe o caminho.



Nessa altura, o arguido do interior da sua viatura empunhando uma arma de fogo efetuou na direção dos ofendidos um número indeterminado de disparos que não os atingiram.



Dos disparos efetuados, um atingiu o veículo em que seguiam os ofendidos, no vidro da porta traseira esquerda, logo atrás do lugar onde seguia o condutor.



O MP diz que o arguido pretendia atingir os ocupantes da viatura, não o tendo conseguido por razões alheias à sua vontade.



Após os disparos, o arguido fugiu do local e o ofendido deslocou-se à Esquadra da PSP de Espinho para apresentar queixa.



O arguido, que não é titular de licença de uso e porte ou detenção de arma, está acusado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.