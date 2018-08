No passado domingo, dia 5, entraram em vigor os novos horários da CP – Comboios de Portugal. A ideia da empresa era adequá-los à oferta, tendo em conta a escassez de material circundante; porém, ao longo dos últimos dias mantiveram-se as supressões de comboios sem transbordo rodoviário, as avarias e os atrasos.Os exemplos sucedem-se. Logo no domingo, foram suprimidos três comboios na linha do Algarve porque as automotoras se avariaram. Nos três dias que se seguiram, houve seis supressões. Ao todo, 30 comboios acabaram afectados pelas supressões, o que provocou atrasos de 593 minutos – cerca de dez horas, indica o jornal Público.Outro caso é o de uma avaria no ar condicionado de um comboio Intercidades que fazia a travessia entre o Porto e Lisboa. Os passageiros acabaram por ser transferidos para outras carruagens e foi bloqueada a venda de bilhetes para a carruagem que sofreu a avaria.Só este ano, já ficou por cobrar quase um milhão de euros em multas. Segundo o Diário de Notícias, entre 2014 e 2017 prescreveram 22 milhões de euros em multas. Até Maio, 11% das viagens foram feitas sem título de transporte válido.