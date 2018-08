As reclamações apresentadas à CP – Comboios de Portugal dispararam com os atrasos e supressões de comboios nos meses de Julho e Agosto. Ao todo foram 277 queixas, um crescimento de 83% face ao igual período do ano passado. Só nas primeiras duas semanas de Agosto foram registadas 45 – uma média de três queixas por dia.

O total acumulado através do Livro de Reclamações, da empresa, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e da Deco ascende a mais de 25 mil reclamações no ano passado. De acordo com a edição impressa deste domingo do jornal Público, os pedidos de reembolso estão a aumentar, representando a segunda maior queixa no Livro de Reclamações durante o segundo semestre de 2017. Neste período, o total de pedidos atingiu 13% das 2441 queixas.

Já nos primeiros seis meses do ano passado, este tinha sido o terceiro motivo de queixa, retratando 11,2% do total e mostrando uma subida de reclamações no sector face ao segundo trimestre de 2016.

Ao jornal, a jurista da Deco, Tânia Neves, reconhece o sucedido. "Os utentes estão a apresentar mais queixas, incluindo sobre as condições das viagens (como limpeza e temperatura dentro das carruagens e estações), apesar de a maioria desconhecer os seus direitos, nomeadamente em relação a reembolsos e indemnizações por supressão e atrasos de comboios", explicou.

E mais: a jurista não duvida que, se a empresa informasse estas situações aos utentes lesados nas estações no acto de compra dos bilhetes, na situação de supressão, paragens ou atrasos de comboios, "o número deste tipo de pedidos seria bem mais elevado".