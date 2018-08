A CP vai realizar um serviço especial durante as Festas de Verão do PS, este sábado e domingo, com comboios de ida e volta até Caminha - os regressos são até Santa Apolónia e o Pinhal Novo. Segundo o Observador, a CP aceitou uma deliberação da Infraestruturas de Portugal, datada de 20 de Agosto, na qual "aceita os atrasos resultantes a outros comboios" para que seja dada primazia aos colocados ao serviço da rentrée socialista.O documento está assinado pelo director do Departamento de Programação e Horários da Infraestruturas de Portugal, Agostinho Pereira, e pelo representante da Gestora de Unidade de Horários Mário Sousa. A CP desvaloriza o sucedido e, em declarações à mesma fonte, explicou que, "sempre que se realiza um comboio especial", é preciso "solicitar o respectivo canal horário ao gestor da infraestrutura, uma vez que são comboios especiais e não regulares".Caso o pedido seja aceite, explica a companhia, é emitido um documento chamado "Carta Impressa", que contém os detalhes da marcha do comboio. Sem se referir aos possíveis atrasos de outras composições, a CP garantiu que não deixarão de circular comboios apesar desta iniciativa.O secretário nacional para a organização do PS, Luís Patrão, defendeu que está é uma iniciativa "absolutamente standard" e que é feita "todos os anos, desde 2015". "Recorremos à CP como um prestador de serviços qualquer outro, sujeitámo-nos aos horários e preços existentes", disse à mesma fonte, explicando que a iniciativa custará cerca de 13 mil euros.O jornal digital garante, também, que a situação já causou desconforto junto do CDS, que pediu uma reunião de urgência da comissão permanente para debater os problemas da ferrovia. A mesma não foi assim considerada por socialistas e pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o deputado centrista usou o comboio especial como argumento: "Constatámos que o PS vai ter brevemente a sua Festa de Verão e utilizará um 'comboio especial'. É normal e natural que quem tem comboios especiais, não sei com catering ou sem, provavelmente, com ar condicionado, não esteja preocupado com a situação dos portugueses, que é de comboios que não existem, não funcionam em condições e, muitos deles, foram suprimidos".