No Reino Unido não querem jovens de fato a ver Gru: O Maldisposto

Com a estreia nos cinemas de Mínimos 2: A Ascensão de Gru, no Reino Unido vários grupos de jovens têm-se dirigido ao cinema de fato para assistir ao filme devido a uma nova tendência do TikTok. Contudo, não é só o vestuário que é invulgar: estes mesmos jovens acabam por causar desordem enquanto o filme é projetado e isso já levou alguns cinemas no Reino Unido a proibirem a sua entrada.