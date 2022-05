O que acontece quando um país viola o espaço aéreo de outro?

Com o aumento das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, a Finlândia e a Suécia já relataram violação dos seus espaços aéreos por aeronaves russas, mas as consequências são quase nulas.

Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, têm existido várias queixas de violações do espaço aéreo por parte da Finlândia e da Suécia. No entanto, estes problemas não são recentes e existem muitas queixas do mesmo tipo de violações entre, por exemplo, a Grécia e a Turquia, ou a Rússia e a Turquia. No total, entre 2010 e 2021 os estados-membros da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASE) e o Reino Unido notificaram 32.800 infrações do espaço aéreo.