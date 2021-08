Pedro Nuno não quis estar na montra

Quando Carlos César chamou ao palco os membros da Mesa do Congresso, do lote de putativos futuros líderes não estava completo. O lugar de Pedro Nuno Santos ficou vazio até ao fim do discurso de César.

Se antes do Congresso, a composição da mesa tinha sido apresentada como uma "montra" de possíveis sucessores, o ministro das Infraestruturas evitou estar em exibição no momento em que, um a um, foram chamados ao palco.



Com um pequeno atraso - não tão grande que o fizesse entrar a meio do discurso de Costa -, Pedro Nuno evitou entrar no campeonato dos aplausos à medida que os nomes fossem sendo anunciados.



Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina e Ana Catarina Mendes tinham chegado quase ao mesmo tempo ao Portimão Arena, onde decorre o 23.o Congresso do PS.