O Congresso estava morno, César disse que não há "paz fria" e Costa tentou aquecer os motores para as autárquicas, ao som do "Nessun Dorma" de Puccini, a área que acaba com o refrão "vinceró, vinceró". Com uma maioria albanesa, o líder quis reforçar que está para ficar.

Quando António Costa subiu ao púlpito para discursar, no pavilhão do Portimão Arena as colunas debitavam a poderosa área de Puccini, "Nessun Dorma". Que ninguém durma no PS, mesmo que não haja crise de liderança à vista. Vêm aí as autárquicas de 26 de setembro e Costa já olha para 2023 e reforça a ideia de que tem muito trabalho pela frente antes de meter os papéis para a reforma. "Este é o tempo de arregaçar as mangas e de fazer o que falta fazer".



ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Minutos antes, a ausência de Pedro Nuno Santos no momento em que Carlos César o chamava para a Mesa do Congresso tinha sinalizado a falta de vontade do ministro de entrar no campeonato de apostas em que se tornou o conclave do "tabu".

A maioria albanesa de Costa e a fasquia para as autárquicas

Com uma maioria albanesa, António Costa reafirmou a liderança reunindo 94% dos votos. Costa está para durar. Carlos César fez-lhe o elogio às "qualidades", às "competências" e ao "discernimento". E vincou a continuidade. "Com a sua liderança iremos certamente continuar a vencer".

César, que escolheu trazer para o palco os quatro putativos sucessores de Costa (Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva), quis ao mesmo tempo deixar claro que os socialistas não vivem o clima de facas afiadas que se sente no PSD. "No nosso PS não vivemos numa paz fria".

O presidente do partido deixou alta a fasquia para as autárquicas, antecipando "uma grande vitória na maioria das freguesias e câmaras".

Costa segura ministros

Pouco depois, o "Nessun dorma" anunciava Costa, que falou mais como primeiro-ministro do que como líder do PS, elencando as "cinco lições" que aprendeu com a crise pandémica, elogiando o SNS e a ministra da Saúde Marta Temido e puxando pelos feitos de Eduardo Cabrita na melhoria da segurança interna e na redução dos incêndios e de Tiago Brandão Rodrigues, na descida da taxa de abandono escolar precoce.

Costa não escondeu o peso de governar em pandemia, mas centrou-se nas conquistas e prometendo continuar a fazer "mais rápido" aquilo de que o país precisa, como a descarbonização ou a aposta nas competências digitais.

"Agradeço [a reeleição] com uma emoção muito particular, porque era difícil imaginar um momento em que fosse tão oneroso liderar um partido como o PS num momento tão emocionante mas ao mesmo tempo tão empolgante", disse logo a abrir esta intervenção de arranque do XXIII Congresso do PS.

Lições e recados para a direita e para a esquerda

Não dando por ganha a batalha contra a covid-19, mas assinalando a determinação em vencer essa crise, Costa explicou as "cinco lições" que a pandemia lhe ensinou e que são quase todas ferroadas à direita e uma ou outra piscadela de olho à esquerda, numa altura em que já decorrem conversas em volta do Orçamento do Estado para 2021.

Costa aprendeu que "um Estado social forte é imprescindível" e que "às crises responde-se com solidariedade e não com austeridade", mas também que há mais vida além do défice mesmo com a vontade de equilibrar as contas públicas. E nestas três lições marcou a distância que o separa da direita.

Mas também lembrou à esquerda que "a União Europeia é essencial para responder às crises globais" e que isso foi visível, por exemplo, nos ganhos de escala que permitiram aceder rapidamente às vacinas.

E se BE e PCP se queixam da velocidade a que se repõe o que foi retirado no tempo da troika – por exemplo na legislação laboral – Costa acha que o Governo até pôs o pé no acelerador. "Tivemos de acelerar as respostas a muitas vulnerabilidades que a pandemia tornou evidentes", disse, frisando que a governação não se pode esgotar na resposta à covid.

"Há outras prioridades". A primeira de que falou procura secar o discurso que à direita cola os socialistas a práticas menos transparentes e não esquece a marca Sócrates. Para António Costa, o combate à corrupção é uma prioridade "fundamental".

Para o comprovar, tem a sua "Estratégia nacional de luta contra a corrupção", que já tem vários diplomas no Parlamento, e fez uma promessa. "Vamos continuar com toda a nossa energia a combater essa chaga da corrupção".

Depois de um discurso todo virado para fora, o secretário-geral do PS falou para o partido, para que ninguém durma. "Somos o grande partido popular e nacional. E queremos continuar a ser".

Nas colunas, voltou a ouvir-se Puccini. "Vincerò!Vincerò!". O líder foi aplaudido de pé e com entusiasmo por todos, incluindo os quatro delfins sobre quais recaem todos os olhares neste Congresso.