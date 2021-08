A ausência 'gritante' de Pedro Nuno Santos forçou o assunto da sucessão de Costa

Quando os membros da mesa de congresso do PS foram chamados, uma ausência foi gritante. Ao ser invocado, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, um dos quatro "protocandidatos" à liderança do Partido Socialista, não subiu ao palanque, não assistiu ao início do congresso (que arrancou com uma homenagem aos líderes socialistas), nem estava no recinto do Portimão Arena. À mesa, os restantes potenciais sucessores do secretário-geral António Costa estavam presentes e no seu lugar: Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes e Fernando Medina. Na reunião magna socialista, ninguém quer falar sobre a sucessão de António Costa na liderança do Partido Socialista — mas em surdina não se fala de outra coisa. E mesmo não tendo qualquer discurso previsto para este congresso, Pedro Nuno Santos — o único possível candidato à liderança do PS não alinhado com o primeiro-ministro — conseguiu ser assunto apenas... ausentando-se.