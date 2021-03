Subsídio de risco ainda não foi pago aos profissionais do SNS

Verba estava inscrita no Orçamento do Estado e devia ter sido paga em fevereiro.

Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não receberam, em fevereiro, o subsídio de risco. Também em março, os profissionais devem continuar sem receber esta verba prometida pelo Governo, avança o jornal Público.







REUTERS/Pedro Nunes

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão ainda a aguardar orientações do Ministério da Saúde para criar os códigos de processamento deste apoio que devia ser pago de dois em dois meses, de acordo com o Orçamento do Estado.O subsídio de risco aplica-se durante os estados de emergência, calamidade ou contingência.