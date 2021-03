'Fui infetada no hospital e não recebi o pagamento da baixa', denuncia médica interna

Madalena Cardoso da Costa é médica no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e começou o seu período de internato no hospital São José em janeiro. Aí foi infetada com o novo coronavírus e esteve de baixa durante 30 dias. O pagamento não foi efetuado, apesar de ter direito a ele. O Governo responsabiliza quem passou a ordem de baixa médica.

"Comecei a trabalhar em janeiro no CHULC como interna de formação-geral. Durante a primeira semana foram formações online e não estive no hospital, mas depois fui para as urgências no São José e no Hospital de Santa Marta e comecei a sentir alguns sintomas ligeiros", conta à SÁBADO a doutora Madalena Cardoso da Costa. Passados uns dias da sua entrada nestes hospitais, a médica começou então a sentir sintomas da covid-19 e fez o teste, tendo acusado positivo. "Não tinha tido contacto com ninguém com covid-19 e os meus pacientes também não estavam infetados na altura", refere, dizendo que o teste feito no hospital resultou num positivo e a médica foi enviada para casa.

Recebeu uma baixa médica de 10 dias e ao fim deste tempo voltou a fazer um teste que regressou positivo. As regras hospitalares definem que no caso de um segundo teste positivo, os funcionários hospitalares devem ficar em casa durante 20 dias. Madalena Cardoso da Costa conta que recebeu uma carta da Segurança Social a dizer que "não tinha direito ao subsídio por não ter ainda um período de garantia de seis meses de descontos". No entanto, o Governo decretou que, no contexto da pandemia, os jovens médicos internos (e restantes profissionais de saúde) ficavam livres de obedecer a esse "período de garantia" no caso de ficarem doentes, o que lhes dava acesso às remunerações da baixa médica, mesmo que tivessem feito poucos descontos para a Segurança Social.