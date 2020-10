Subsídio de risco para profissionais de saúde vai valer até 219 euros por mês

O Ministério da Saúde está a trabalhar na definição de critérios para cumprir com equidade a lei que prevê a compensação a atribuir aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) envolvidos no combate à pandemia de covid-19", justificou fonte oficial.

O Governo aceitou criar um subsídio de risco para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que, pelas suas funções, têm de lidar diretamente com doentes de covid-19. O designado subsídio extraordinário e transitório de risco de combate à pandemia vai corresponder a 20% da remuneração-base mensal até ao limite de 50% do Indexante de Apoios Sociais (IAS), o que corresponde a cerca de 219 euros.O subsídio será pago no máximo até 12 meses por ano e enquanto a situação de pandemia durar.A criação deste subsídio foi admitida na sexta-feira passada pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.Esta é uma medida defendida há muito tempo pelo Bloco de Esquerda, que tem um projeto-lei no Parlamento neste sentido. A grande divergência neste momento é sobre o universo de trabalhadores a abranger. O Governo concorda que sejam profissionais de saúde do SNS ou integrado no Ministério da Saúde com contrato de trabalho em funções públicas, que tenham competências diretas ou maioritariamente no combate à covid-19. E é aqui que reside ainda a dúvida e as negociações ainda não terminaram.Esta não é a primeira vez que se tenta premiar os profissionais mais expostos à Covid-19, nem que o processo se atrasa por causa da definição de quem deve exatamente receber o incentivo. Na lei do orçamento suplementar foi criado um prémio a ser atribuído aos profissionais mais expostos à covid-19, equivalente a metade da remuneração mensal, a ser pago de uma só vez este ano, mas que ainda não foi atribuído.Questionado sobre o assunto, o Ministério da Saúde respondeu ao Negócios, na terça-feira, que ainda está a preparar a regulamentação. "