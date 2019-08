O Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA ) prevê para esta quarta-feira no continente céu muito nublado durante a manhã e vento moderado no litoral. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima em todo o país.

Durante a tarde, está previsto aumento da nebulosidade nas regiões do interior, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros no Norte e Centro.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança, Viseu e Évora) e os 21 (no Funchal e Porto Santo) e as máximas entre os 22 (em Angra do Heroísmo) e os 34 (em Beja).